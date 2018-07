Martin Silva é vetado e desfalca Vasco em Cuiabá Um dos destaques do Vasco na temporada, o goleiro uruguaio Martin Silva será desfalque no jogo deste sábado, contra o Luverdense, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela segunda rodada da Série B. Com dores no pé esquerdo, ele foi vetado pelos médicos e será substituído por Diogo Silva.