Martin Silva faz balanço positivo de seu primeiro ano na meta do Vasco

Se por um lado o Vasco não conseguiu conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, pois esteve longe de brigar pelo título da Série B, o goleiro Martin Silva ficou satisfeito com a sua primeira temporada com a camisa do time carioca.

"Creio que o ano foi positivo. Minha meta como profissional era me consolidar no futebol brasileiro e tive um ano relativamente bom. Meu objetivo esportivo era crescer com o Vasco e isso foi realizado. Conseguimos o nosso objetivo que era o mais importante", ressaltou o uruguaio, em entrevista coletiva, na qual em seguida enfatizou: "Sabíamos que (a Série B) era um campeonato muito difícil, competitivo, pensávamos que conseguiríamos uma larga diferença de posição, mas não aconteceu. Mantivemos um nível regular e seguramente nós merecíamos ter esse acesso antecipado".

O fato de poder jogar na elite do Brasileiro em 2015 também foi destacado como motivação pelo atleta, que agora já está plenamente adaptado ao País e ao futebol praticado em solo nacional. "Desde o primeiro momento que vim estou muito contente por ter chegado aqui. Foi um ano de muita experiência e o sentimento é o mesmo. Aliás, estou muito mais motivado com a oportunidade de jogar a Série A no ano que vem com a camisa do Vasco. Espero que estejamos em uma situação melhor para que o Vasco seja protagonista na Série A", projetou.

Terceiro colocado da Série B, com 63 pontos, o Vasco fechará a sua campanha na competição no próximo sábado, quando terá pela frente o Avaí, às 16h20, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.