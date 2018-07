Martín Silva prevê clássico difícil e cobra Vasco focado em chegar à Libertadores

O Vasco vive situação peculiar no Campeonato Brasileiro: está cinco pontos acima da zona de rebaixamento e quatro abaixo do Flamengo, o sétimo colocado, que hoje garantiria uma vaga na próxima Copa Libertadores. E, para o goleiro Martín Silva, a equipe precisa aproveitar o clássico deste sábado, contra o Botafogo, às 19h, no Maracanã, para definir a sua situação na competição.

+ Após novo tropeço no Brasileirão, Cuca não é mais técnico do Palmeiras

+ Cássio pede atenção com o Bahia e exalta 'pés no chão' do Corinthians

"Estamos pensando somente no Vasco e no que temos de fazer para sair deste grupo que está perto da zona do rebaixamento. E agora visamos a possibilidade de entrar em uma Libertadores, estamos perto, na briga. Acredito que temos um grupo em condições para conquistar esse objetivo", assegurou o goleiro uruguaio nesta sexta-feira, descrevendo o que o Vasco precisa para ficar com a vaga.

"Evoluímos como time e a comissão técnica aos poucos está vendo que o trabalho está dando resultado. A primeira parte foi ajustar a defesa, somos um time mais sólido. Hoje o foco está na parte ofensiva. Com o tempo, iremos nos tornar uma equipe mais equilibrada", acrescentou.

Ainda assim, embora satisfeito com o desempenho do time, Martín Silva elogiou o Botafogo e previu um clássico complicado. "Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Botafogo está atravessando uma fase muito boa, é um time competitivo, porém temos plenas condições de vencer amanhã (sábado). Temos que voltar a ser fortes em casa. A torcida está contagiada porque estamos fazendo o melhor para o Vasco."

Com um retrospecto de cinco vitórias, três empates e uma derrota contra o Botafogo, o goleiro minimizou o histórico e avisou que o importante é o momento. "São coisas do futebol. Sempre é uma motivação a mais jogar um clássico, sem dúvida, melhor ainda ter um retrospecto bom, mas não há uma receita para isso", declarou.

"É o time inteiro que joga, o vencedor sempre vai ser o Vasco, não o Martín Silva. Trabalho sempre para fazer a minha parte, mas é claro que é sempre positivo não sair perdedor de um clássico."

+ Mano despista sobre permanência no Cruzeiro em 2018: 'Não falarei publicamente'

O Vasco está na nona colocação do Brasileiro com 36 pontos, sete atrás do sexto colocado Botafogo.