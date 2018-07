Martín Silva retorna ao Vasco após seleção e descarta qualquer tipo de crise

O Vasco terá neste sábado contra o Oeste, no estádio de São Januário, no Rio, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a volta do goleiro Martín Silva, que estava com a seleção do Uruguai em dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Nesta quinta-feira, ele concedeu entrevista coletiva, analisou a fase vascaína e descartou qualquer tipo de crise.

"Não chamamos isso de crise, está longe de ser. Em 2014, o Vasco teve um ano mais complicado. Hoje o clima no vestiário é muito bom e isso contribui para a conquista de bons resultados. Lideramos a competição e vamos ultrapassar essa fase de dificuldade com dedicação e trabalho. O Vasco é um time grande e essa pressão que vivemos é normal, até porque estamos jogando uma competição que o clube não deveria estar. Estamos tranquilos e confiantes, pois temos potencial para conquistar o triunfo e dar início a uma nova boa fase", disse o arqueiro.

O jogador uruguaio acredita que o Vasco tem tudo para voltar a vencer na Série B já neste fim de semana. "A ordem agora é vencer. A vitória é a única coisa que nos interessa. Estamos preocupados sim, até porque esse não é o cenário que esperávamos, ficar tanto tempo sem vencer. Vamos fazer de tudo para conquistar um resultado que nos faça acabar com esse jejum de vitórias. A confiança vale muito em qualquer esporte e temos que recuperá-la. O trabalho está feito de uma maneira muito boa e temos tudo para ter um caminho tranquilo até o fim do ano. É um torneio difícil, mas temos potencial para liderá-lo. Cabe a cada um fazer o seu melhor para ajudar o Vasco. Precisamos ser protagonistas", completou Martín Silva.

Antes do duelo contra o Oeste, o elenco vascaíno treinará na manhã desta sexta-feira em São Januário. Em seguida, entrará em regime de concentração para a partida de sábado, que tem início marcado para 16h30.