Martin Silva se reapresenta e é reforço para o Vasco Menos de 24 horas após estrear com vitória no comando do Vasco, o técnico Joel Santana comandou na tarde desta quarta-feira o seu segundo treino em São Januário. Mas, dessa vez, apenas os jogadores que não começaram a partida contra o Luverdense, na noite anterior, foram a campo - os titulares fizeram trabalho regenerativo. A novidade da atividade ficou por conta do retorno de Martin Silva.