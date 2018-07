Martín Silva se reapresenta nesta sexta e deve disputar clássico contra Flamengo

O goleiro ficou de fora das últimas quatro partidas do Vasco. Neste período, o antigo técnico do time, Doriva, utilizou os reservas Jordi e Charles, que sofreram 10 gols - o que transformou a defesa vascaína na mais vazada da competição, com 14 gols sofridos.

Se não houver nenhum imprevisto, Martin Silva irá participar de dois treinos antes da partida. Apesar de ter sido reserva de Muslera na Copa América, o goleiro treinou normalmente neste período e está em condições para o clássico. "Se ele puder jogar, vai nos ajudar. É experiente, de seleção. Na fase em que nos encontramos, quanto mais reforço, melhor", avaliou o lateral-esquerdo Julio Cesar nesta quinta-feira.