Martinelli faz dois, Raphinha desconta e Arsenal vence Leeds no único jogo não adiado do Inglês

O Arsenal contou novamente com o bom momento do brasileiro Gabriel Martinelli para derrotar o Leeds United pelo placar de 4 a 1 fora de casa neste sábado, em meio ao surto de covid-19 que atinge os clubes do Reino Unido. O jogo, que aconteceu em Leeds, no estádio Elland Road, foi o único a acontecer entre os seis da 18ª rodada do Campeonato Inglês marcados para este sábado. O brasileiro Raphinha, da seleção brasileira, também marcou na partida.

Comandado pelos jovens jogadores, o Arsenal segue conquistando bons resultados no Campeonato Inglês e se firma por mais uma rodada na quarta colocação, com 32 pontos, enquanto o Leeds chega a três derrotas seguidas, ficando em 16º, com 16 pontos.

O Arsenal se aproveitou de bobeada dupla na zaga do Leeds para roubar a bola, que sobrou na área para o brasileiro Gabriel Martinelli bater de primeira e abrir o placar aos 15 minutos. O também brasileiro Raphinha quase empatou o jogo, após ser lançado ao ataque, mas a bola foi para fora, passando perto da trave. Mas foi Martinelli quem voltou a brilhar aos 28. O Leeds saiu jogando errado mais uma vez e o jovem recebeu a bola para partir em velocidade e tocar por cima do goleiro adversário.

Este foi o quarto gol de Martinelli na atual temporada do Inglês. O jogador de 20 anos, revelado pelo Ituano, vem conquistando espaço no time londrino. Após o gol na vitória sobre o West Ham na última rodada, Gabriel voltou a marcar pelo segundo jogo seguido. O terceiro gol do Arsenal saiu ainda no primeiro tempo, marcado por Saka, aos 42. O atacante disputou bola na área e contou com pequeno desvio para marcar.

O ritmo da partida diminuiu um pouco na etapa final, que voltou a ter emoções aos 28 minutos, quando Bem White cometeu pênalti claro para o Leeds. Principal nome da equipe, o brasileiro Raphinha cobrou no ângulo, sem chances para o goleiro e diminuiu para 3 a 1. A reação dos mandantes parou quando Smith Rowe finalizou bem e fez 4 a 1 para o Arsenal, aos 39.

Logo após o Natal, no domingo, o Leeds volta a campo para enfrentar o Liverpool fora de casa, mesmo dia em que o Arsenal tem jogo marcado contra o Norwich City pelo Campeonato Inglês. Antes disso, na próxima terça-feira, o Arsenal enfrenta o Sunderland em jogo da copa nacional.

JOGOS ADIADOS

Com o aumento meteórico de casos de infecções pela variante ômicron no país, seis partidas da 18ª rodada do Campeonato Inglês foram adiadas, sendo que cinco ocorreriam neste sábado. Everton e Leicester, que se enfrentariam domingo, também tiveram o jogo adiado. A princípio, os outros três jogos da rodada seguem marcados para este domingo.

O Campeonato Inglês possui a menor porcentagem de jogadores vacinados entre as principais ligas da Europa, com apenas 68%. As ligas da Itália, França, Alemanha e Espanha possuem ao menos 90% dos seus atletas já imunizados com a segunda dose da vacina contra a covid-19. Os jogos no país seguem com presença de público. O jogo entre Aston Villa e Burnley foi adiado horas antes de a bola rolar, quando torcedores já estavam nos arredores do estádio.

Os jogos adiados desta 18ª rodada foram: Aston Villa x Burnley; Manchester United x Brighton; Southampton x Brentford; Watford x Crystal Palace; West Ham x Norwich; Everton x Leicester. Os três jogos que estão marcados para este domingo são: Newcastle x Manchester City; Wolverhampton x Chelsea; Tottenham x Liverpool.