Martinelli valoriza atuação do Fluminense no empate com o Atlético-MG

O Fluminense não conseguiu sua quarta vitória consecutiva para entrar no G-4 do Brasileirão, mas o volante Martinelli valorizou o desempenho do time no empate sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã.

"Acho que fizemos um grande jogo. A equipe estava bem organizada, neutralizamos os pontos fortes deles. Tivemos algumas chances no final, mas acredito que o time fez um bom jogo. Ponto a ponto vamos atrás do nosso objetivo", disse Martinelli.

O Fluminense conseguiu segurar o bom ataque atleticano, que é o time que mais finaliza no campeonato. Foram poucas as chances criadas pela equipe do técnico Jorge Sampaoli.

O empate sem gols manteve o Fluminense na quinta colocação, com 57 pontos, dois a menos que o São Paulo. A equipe no Morumbi, que empatou com o Ceará também nesta quarta-feira, ainda tem um jogo a menos.

Na segunda-feira, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 36ª rodada, o Fluminense tem a chance de se garantir na Copa Libertadores.