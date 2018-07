Martinez acredita no Náutico na Série A em 2013

RECIFE - Dominante dentro do Estádio dos Aflitos; dominado fora. Assim tem sido o Náutico nesta Série A. Jogando como mandante, o time alivrrubro tem o quarto melhor aproveitamento de toda a Série A. Teve dez vitórias, dois empates e duas derrotas. Esse rendimento, de 76,19%, supera o geral do líder Fluminense (74,7%).

Os 32 pontos conquistados em casa são decisivos para deixar a equipe em uma situação até certo ponto confortável na briga para fugir do rebaixamento, que é o objetivo primário, considerando que o time só somou 5 pontos nos 15 jogos fora. No entanto, o time ainda precisa de três vitórias para chegar aos 46 - pontuação que tem garantido a permanência desde que o formato de pontos corridos com 20 equipes se estabeleceu.

Um dos destaques do Náutico é Martinez. O volante, de 32 anos, capitão do time, conhece bem o adversário deste domingo. Defendeu o Palmeiras em 2007 e 2008 e conquistou o Campeonato Paulista na segunda temporada. Ele chegou aos Aflitos para a Série A após três anos no Cereso Osaka, do Japão, e se tornou uma peça importantíssima no time comandado por Alexandre Gallo. Martinez é o jogador que melhor sabe cadenciar o jogo, dentro de um conjunto que tem por característica básica a velocidade e é montado em função de uma transição rápida da defesa para o ataque. O experiente volante afirma que o Timbu está contradizendo os prognósticos do início do Brasleirão.

“No início da competição, todos falaram que o Náutico ia ser rebaixado. Eu lembro bem. Eu acredito que a gente vem fazendo um bom campeonato, tanto é que a gente tá um pouco acima da zona de rebaixamento”, diz Martinez.

Martinez afirma que a partida contra o Palmeiras é uma das mais importantes para o Náutico até o fim do campeonato. "É um confronto direto. A gente tem enorme respeito pelo Palmeiras, mas a gente ainda tem a necessidade de vencer para afastar qualquer risco de rebaixamento. Então é uma decisão tanto para o Palmeiras quanto para o Náutico", afirma.

O atleta guarda boas lembranças do período que viveu no alviverde paulista, mas ressalta que o foco está totalmente em garantir o objetivo do Náutico de permanecer na Série A.

O aproveitamento do Náutico, em casa, é de Libertadores, e fora de casa é de lanterna. Como explicar essa irregularidade?

Acho que o problema foi o início do campeonato. O nosso time estava sendo montado, trocando muitas peças, isso dificulta ainda mais fora de casa, sem o apoio da torcida. Acredito que a gente realmente tem melhorado nos últimso jogos fora, poderíamos ter vencido ou empatado alguns jogos. Mas precisamos somar pontos

Como você, que jogou dois anos e teve um título no Palmeiras, avalia o momento que o time vive, na zona do rebaixamento?

“Eu tenho um respeito enorme pelo Palmeiras. Um lugar que eu fui muito feliz, gostei demais também. Fui campeão paulista lá. Você fica marcado na história do clube. É aquele clube que quando você sai, você sente o carinho, fica na torcida por ele também. Mas o meu momento agora é o Náutico. O Náutico é minha família, adoro jogadores, comissão, diretoria, torcida, todo mundo me tratando muito bem.

Você disse que “fica na torcida”. Torce para o Palmeiras escapar do rebaixamento?

Em primeiro lugar, a minha vida. Eu vou torcer para o Náutico escapar, não para o Palmeiras. Mas gostaria que o Palmeiras estivesse em uma situação melhor.

É grande a confiança do Náutico em escapar do rebaixamento?

Você já recebeu alguma sondagem para o próximo ano, seja de outros clubes, seja da diretoria querendo renovar?

A minha cabeça é permanecer no Náutico. A gente já tem conversado com a diretoria para continuar aqui. Eu manifestei interesse de continuar. Eu gostei da cidade, a minha esposa está aqui também, inclusive está grávida.