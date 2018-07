Martínez chega ao Boca mirando título da Libertadores

"Todos concordamos que a Libertadores é a nossa ambição, mas o Boca tem que lutar em todas as frentes e iniciar Torneio Clausura com o pé direito", disse o atacante, em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube, a Casa Amatilla.

Martínez, de 27 anos, já ganhou três vezes o Campeonato Argentino, sempre pelo Vélez Sarsfield, entre 2005 e 2011. Já jogador de seleção, foi contratado pelo Corinthians depois da Libertadores/2012 e foi bem. Mas, como não tinha a titularidade garantida no time do técnico Tite, preferiu voltar ao seu país de origem.

Apesar da história ligada ao Vélez, Martínez diz ter sido bem recebido pela torcida. "Fui surpreendido pelo apoio. Se o técnico quiser, estou pronto para estrear já no sábado, contra o Independiente", disse ele.

Além do atacante, o Boca também apresentou nesta terça-feira o volante uruguaio Ribair Rodriguez, emprestado pelo Siena, e o zagueiro Claudio Perez, vindo do Belgrano. Entre as principais transferências da janela na Argentina estão o meia Lucas Pratto, que trocou o Genoa pelo Vélez, e o retorno de Escudero, ex-Atlético-MG, para o próprio Boca.