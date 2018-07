Martino anuncia na quinta se fica ou não no Paraguai

"Não se trata de dinheiro, mas sim de motivação esportiva: Martino resolverá se encerra uma etapa maravilhosa de trabalho conosco ou se continua. Seja qual for a decisão, lhe darei um abraço", afirmou Napout, ao falar sobre o técnico que está há quatro anos dirigindo o selecionado paraguaio.

Após a derrota na final diante dos uruguaios, Martino afirmou que "segue sendo" o técnico do Paraguai, mas não quis se aprofundar sobre o assunto. Ele, porém, não confirmou se seguirá no cargo e disse que irá avaliar com calma a sua situação quando estiver em casa. "Agora não podemos falar do fim de um processo, ainda há dias para uma avaliação", reforçou.

Napout, por sua vez, não deixou de lamentar a perda do título diante do Uruguai, mas expressou: "Por um lado tanto jogadores como a comissão técnica e dirigentes estão contentes porque chegamos a uma final de Copa América após 32 anos".

Martino é considerado um dos candidatos para assumir o lugar do técnico Sergio Batista no comando da Argentina. A Associação de Futebol da Argentina (AFA) se reunirá nesta segunda com o treinador para decidir sobre o futuro do comandante, cujos dias estariam contados na direção da seleção de Messi.

Consultado sobre a possibilidade de suceder Batista, Martino respondeu que seria uma falta de respeito falar sobre um técnico que ainda está no seu cargo. Cotado para o novo desafio, Martino poderá deixar o comando da seleção paraguaia após levá-la às quartas de final da Copa do Mundo de 2010 e agora à decisão da Copa América.

Principal destaque do Paraguai nesta edição da competição continental, o goleiro Justo Villar lamentou a perda do título neste domingo após chegar invicto na final da competição, embora o país não tenha conquistado nenhuma vitória em sua campanha. E exibiu um discurso no qual deu a entender que Martino parece realmente próximo de deixar o comando da seleção paraguaia.

"Nós jogadores nos sentimos privilegiados por termos sido dirigidos por um profissional como Martino. É o melhor que tivemos nos últimos anos, pena que não pudemos nos consagrarmos como campeões, mas, em novembro próximo, nas Eliminatórias para o Mundial (de 2014), estaremos enfrentando de novo o Uruguai em Assunção", disse o goleiro, já projetando a revanche contra o tradicional adversário.