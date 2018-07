Martino dá a receita para parar Ronaldo: 'Não dar espaços'

Portugal e Argentina fazem, nesta terça-feira, amistoso internacional no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. Porém, no clima que antecede o jogo, só se fala em outro duelo: entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Tata Martino, treinador da seleção argentina, admitiu que está preocupado com o craque português, mas dá a receita para pará-lo: não dar espaços.

"Não é muito colocar gente em cima dele o tempo todo. É uma questão de tentar reduzir o espaço no qual ele pode jogar. Por exemplo, se podemos fechar o espaço para baixo quando ele tem a bola, é bom. Quando ele tem a bola nos pés, está pronto para driblar, então é importante não deixar lacunas", afirmou Tata, que treinou o Barcelona na última temporada e teve de pensar muito em como parar o português do Real Madrid.

As duas seleções se enfrentam às 17h45 de Brasília em mais uma partida de Cristiano Ronaldo em Old Trafford. O jogador é considerado uma lenda no Manchester United e tem seu nome cantado pela torcida até hoje. No estádio, o português costuma se sentir em casa.