Martino deixa claro de novo que está poupando Neymar

"Se eu escalá-lo de imediato, apenas para agradar a torcida, estaria causando um dano ao jogador. Não há pressa. Tenho certeza de que estará pronto em breve. Ele só precisa de um pouco mais de tempo", avaliou Tata Martino.

A substituição de Messi, aos 25 minutos do segundo tempo, também foi uma saia justa para o novo treinador. "Se o jogo estivesse equilibrado, não o teria tirado. Ninguém é tão louco assim. Como a partida se resolveu todo no início, temos de dosar os esforços e pensar na temporada, que é longa e cansativa".

Por outro lado, o atacante Alexis Sanchez, que disputa a posição com Neymar no Barcelona, está se sentindo prestigiado. "As coisas estão indo muito bem com Tata. Todos estão me dando confiança. Essa partida foi muito importante para mim", disse o chileno.

O técnico do Levante, Joaquín Caparrós, comparou a atuação da equipe à do Santos, que levou 8 a 0 do mesmo Barcelona no começo do mês de agosto, em um amistoso. "Faltou agressividade. Jogamos como o Santos. Parecia uma partida festiva, de homenagens".