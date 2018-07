Martino diz não ter como fugir do favoritismo do Barça Gerardo Martino sabe da responsabilidade que tem em mãos. Pelo Newell''s Old Boys, chegava sempre como azarão. Mas no Barcelona tem que entrar em toda competição com uma obrigação de pelo menos brigar pelo título. Nesta quarta-feira, ele terá a experiência de disputar sua primeira final pelo clube, na primeira partida da Supercopa da Espanha, contra o Atlético de Madrid, na capital espanhola.