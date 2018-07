Martino exalta rival do Barcelona na Liga dos Campeões

BARCELONA - Apontado como um dos favoritos ao título, o Barcelona vai pegar um adversário bastante complicado nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio realizado nesta segunda-feira definiu que o confronto será com o Manchester City, com jogos entre fevereiro e março. Para o técnico Gerardo Martino, o time espanhol terá um rival "muito importante" e com "jogadores muito bons".

Ao ser perguntado se o sorteio tinha sido ruim para o Barcelona, por enfrentar um adversário tão forte, Martino exaltou o time inglês, mas também lembrou da força do atual campeão espanhol. "Imagino que eles também não gostaram de pegar o Barça", afirmou o treinador argentino.

Segundo Martino, é importante fazer uma boa preparação para encarar o Manchester City pela Liga dos Campeões. "O objetivo é chegar bem em fevereiro. O rival pode ser um em dezembro e outro em fevereiro. Temos que chegar bem às oitavas de final", explicou o treinador.

Martino também contou que costuma ter o técnico do Manchester City, o chileno Manuel Pellegrini, como uma referência para o seu trabalho. "É um dos melhores treinadores do mundo. Será um prazer poder enfrentá-lo", admitiu o argentino que comanda o Barcelona.