Martino inclui Otamendi na lista para enfrentar Brasil

Um dia depois de anunciar a convocação de 19 jogadores que atuam em clubes estrangeiros, o técnico Gerardo Martino resolveu incluir mais um nome na lista da seleção argentina . Assim, ele chamou nesta terça-feira o zagueiro Nicolás Otamendi, do Valencia (Espanha), para os amistosos de outubro contra Brasil e Hong Kong.

A lista, então, passou a contar com 20 jogadores. E ainda será completada, até o final desta semana, por aqueles que atuam no futebol argentino. Com esse grupo, a Argentina enfrentará o Brasil em 11 de outubro, em Pequim, na China, valendo como o Superclássico das Américas. E, três dias depois, ainda vai a Hong Kong para amistoso contra a seleção local.

Com 26 anos, Otamendi chegou a defender o Atlético-MG por empréstimo no primeiro semestre, mas já voltou ao Valencia. Ele não estava no grupo do então técnico Alejandro Sabella que levou a Argentina ao vice-campeonato mundial na Copa realizada no Brasil. Agora, recebe uma chance com Martino, na tentativa de se firmar na seleção.

Todos os principais nomes do grupo que disputou a Copa foram novamente convocados por Martino para enfrentar Brasil e Hong Kong. Assim, a Argentina terá os astros Messi, Di María e Agüero nos amistosos de outubro. Em compensação, o atacante Tevez foi novamente ignorado, assim como já acontecia quando Sabella era o técnico da seleção.