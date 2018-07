Martino mantém base do elenco para amistoso com a Alemanha

O técnico Gerardo Martino completou nesta sexta-feira a convocação da seleção argentina para o jogo contra a Alemanha, no dia 3 de setembro, em Düsseldorf, chamando o volante Fernando Gago e o meia Maxi Rodríguez, que atuam no país, fechando a lista de 22 atletas.

Com isso, o sucessor de Alejandro Sabella cumpre a promessa de manter para este primeiro jogo o grupo de atletas que ficou com o vice na Copa do Mundo, perdendo justamente para os alemães, por 1 a 0, na prorrogação, em decisão disputada no Maracanã.

A única exceção com relação aos jogadores que foram convocados para o torneio é a do goleiro Agustín Oríon, que foi liberado devido aos compromissos do Boca Juniors pela Copa Sul-Americana e Campeonato Argentino.

Confira a lista de convocados para o amistoso contra a Alemanha:

Goleiros

Sergio Romero (Sampdoria-ITA)

Mariano Andújar (Napoli-ITA).

Zagueiros/laterais

Pablo Zabaleta (Manchester City-ING)

Ezequiel Garay (Zenit São Petersburgo-RUS)

Federico Fernández (Swansea-PDG)

Marcos Rojo (Manchester United-ING)

Martín Demichelis (Manchester City-ING)

Hugo Campagnaro (Inter de Milão-ITA)

José Basanta (Fiorentina-ITA).

Meias

Javier Mascherano (Barcelona-ESP)

Lucas Biglia (Lazio-ITA), Augusto Fernández (Celta-ESP)

Enzo Pérez (Valencia-ESP)

Ricky Alvarez (Inter de Milão-ITA)

Ángel Di María (Manchester United-ING)

Fernando Gago (Boca Juniors-ARG)

Maxi Rodríguez (Newell's Old Boys-ARG).

Atacantes

Lionel Messi (Barcelona-ESP)

Sergio Agüero (Manchester City-ING)

Gonzalo Higuaín (Napoli-ITA)

Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain-FRA)

Rodrigo Palacio (Inter de Milão-ITA)