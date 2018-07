Martino se sente inseguro com seu futuro no Barcelona

BARCELONA - O Barcelona é um dos líder do Campeonato Espanhol e teve uma sequência invicta de 20 partidas sob o comando do novo treinador Gerardo Martino, mas o argentino ainda se sente inseguro em relação à sua continuidade no clube catalão.

"Todos os treinadores esperam ter estabilidade, mas quem pode oferecer isto? Eu não estou em condições de exigir isso, não está em minhas mãos. Depende de nosso desempenho e dos nossos resultados", disse Martino em coletiva de imprensa antes do jogo do Barcelona neste domingo contra o Getafe.

"Quem sabe onde estaremos em maio? Se eu ainda for o treinador do Barcelona, é porque fomos bem. Você tem que viver um dia após o outro."

"Eu preciso conhecer melhor os jogadores. Nós agora estamos confortáveis e não existem muitos problemas. Ninguém está deixando de dar o seu melhor em campo. Depois dos maus resultados contra Ajax e Athletic Bilbao, agora viramos a página."

A derrota por 2 x 1 para o Ajax na Liga dos Campeões da Europa no último mês foi a primeira do Barcelona sob o comando de Martino e pôs fim a uma sequência invicta que ficou a apenas um jogo de igualar o feito de Pep Guardiola na temporada 2011-2012.

O Barça não pode cometer nenhum deslize diante do Granada se quiser mesmo manter a condição de líder do Campeonato Espanhol, empatado com o Atlético de Madri mas à frente no saldo de gols.

Xavi Hernandez, Lionel Messi e Victor Valdes são os desfalques do time neste domingo, todos machucados ou se recuperado de lesão. Neymar, por sua vez, está suspenso.