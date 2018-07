Martino surpreende com lista de convocados contra o Brasil

O técnico Tata Martino surpreendeu ao anunciar, nesta terça-feira, os três últimos convocados para o amistoso que a Argentina fará contra o Brasil, em outubro. Chamou o meia Leonel Vangioni, de 27 anos, do River Plate, e também o goleiro Agustín Marchesín, de 26, que defende o Lanús. O volante Fernando Gago, do Boca, completa a lista.

As duas novidades não chegam a ser novatos. O goleiro atuou em um amistoso em 2011, enquanto o meia chegou a jogar no Superclássico de 2012, contra o Brasil, e também uma partida sob o comando de Maradona, em 2009, diante de Gana.

Com mais esses três nomes, Martino fecha a lista para o amistoso contra o Brasil em 11 de outubro, em Pequim, na China, valendo como o Superclássico das Américas. Três dias depois, a Argentina ainda vai a Hong Kong para amistoso contra a seleção local.

De forma geral, o grupo de Argentina para esses dois jogadores é formado pela base que jogou na Copa e um banco de reservas repleto de novidades. Afinal, quando chamou os jogadores que atuam na Europa, Martino convocou nomes como os meias Javier Pastore (Lazio), Roberto Pereyra (Juventus), Nicolás Gaitán (Benfica) e Erik Lamela (Tottenham), o defensor Santiego Vergini (Sunderland) e o goleiro Nahuel Guzmán (Tigres do México).

O zagueiro do Mateo Musacchio (Villarreal) chegou a ser convocado, mas foi cortado por lesão. Havia a expectativa para que Carlito Tevez voltasse à seleção, mas isso não ocorreu. No fim, Martino terá mesmo apenas três atacantes no grupo: Messi, Agüero e Higuaín.

Está na relação a base vice-campeã do mundo: Sergio Romero, Zabaleta, Demichelis, Federico Fernández, Rojo, Mascherano, Gago, Biglia, Enzo Pérez, Di Maria, Agüero e Higuaín, além do craque Messi, convocado pela primeira vez por Martino - ele estava fora de forma para os amistosos de setembro.