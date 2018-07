Martino vê jogo contra o Sevilla como 'chave' para o Barça

BARCELONA - Depois de sofrer sua primeira derrota no Campeonato Espanhol, no fim de semana passado, para o Valencia, em pleno Camp Nou, o Barcelona precisa se recuperar neste domingo, quando visita o Sevilla. "É uma das partidas chaves da competição, que terá uma influência positiva ou negativa para o futuro", comentou o técnico Gerardo Martino, neste sábado, em entrevista coletiva.

Para ele, porém, a situação não é tão complicada. O Barcelona tem 54 pontos, à frente do Real Madrid pelo saldo de gols, a uma vitória de diferença do líder Atlético de Madrid. O time catalão ainda enfrenta seus dois rivais no segundo turno, fazendo os dois clássicos em casa. "Ainda temos muito caminho a percorrer", lembrou o treinador.

Sobre o time, indicou que deverá usar força máxima. "Cada vez há menos margem para rodízio. Estamos em uma fase decisiva e está claro que haverá cada vez menos mudanças, apesar de que continuaremos dando chances a jogadores que estejam bem", observou. Assim, deverá retornar com Iniesta ao time titular.