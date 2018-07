Martinuccio desfalcará o Cruzeiro, neste domingo, contra o Fluminense

BELO HORIZONTE - O meia Alejandro Martinuccio está fora do próximo jogo do Cruzeiro, neste domingo, contra o campeão Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, que marcou dois gols e deu uma assistência na virada por 3 a 1 sobre o Bahia, no domingo, está emprestado pelo clube das Laranjeiras e só poderia jogar se o Cruzeiro pagasse uma multa. Como a hipótese foi descartada pela diretoria, Celso Roth terá de montar o time sem o articulador.

O treinador também não poderá contar com Sandro Silva, Fabinho e Wellington Paulista, que estão suspensos. Com isso, o companheiro de ataque de Anselmo Ramon deve ser o veterano Borges, de 32 anos. Por outro lado, o treinador terá o retorno de Ceará, Charles e Montillo, que não enfrentaram o Bahia por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Com a vitória no fim de semana, o Cruzeiro assumiu a décima colocação do campeonato, com 46 pontos. Sem pretensões na competição, o time mineiro ainda jogará contra o Coritiba, em Belo Horizonte, e fará o clássico estadual contra o Atlético na última rodada.