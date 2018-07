Martinuccio inicia recuperação de cirurgia no Cruzeiro

"Estou muito bem. A cirurgia foi muito boa. Agora é começar a fazer o tratamento de fisioterapia, tirar os pontos daqui uma ou duas semanas. Aí eu acho que vou andar certinho. Tenho que estar tranquilo e saber que daqui a pouco vou voltar a jogar", disse Martinuccio, ao site do clube.

Segundo os médicos do Cruzeiro, Martinuccio já enfrentava dores nas duas pernas durante o ano passado, mas conseguiu se recuperar com tratamento convencional e pôde jogar na reta final do Brasileirão. Agora, porém, o problema voltou, o que provocou a necessidade de realizar a cirurgia.

Contratado em agosto, o argentino chegou ao Cruzeiro contundido e só pôde fazer sua estreia no final de setembro. Ele virou titular do time na reta final do Brasileirão e deveria ser mantido neste começo de temporada. Agora, ficará um bom tempo em recuperação - seu empréstimo acaba em junho.

"Acho que se não tiver cabeça e não ficar tranquilo é pior. Tenho a confiança da minha família e do grupo do Cruzeiro. Vou ficar tranquilo. Quando estiver novamente 100%, voltarei, tranquilo, e vou tentar fazer o que fiz no ano passado", avisou Martinuccio, que está andando com muletas.