Martinuccio não teme nova concorrência no Cruzeiro

Depois de uma temporada em que ganhou espaço no time, ainda com o técnico Celso Roth no comando, Martinuccio terá de lidar com competição mais acirrada em 2013. O desafio do argentino será mostrar serviço num time que já contratou 12 reforços para o ano. Só para o ataque, são três novidades: Dagoberto, Lucca e Ricardo Goulart - Ananias também está chegando ao clube.

"O treinador é outro agora, mas estou confiante", afirmou Martinuccio. Ele mostra consciência de que o posto que ocupou na antiga equipe de Celso Roth não está mais garantido. "Sei que chegaram novos e bons jogadores, e todo mundo vai querer jogar. Vou fazer o possível para isso. Terminei bem o ano passado e vou fazer um bom trabalho para estar em campo."

O argentino ainda reconheceu a qualidade dos novos companheiros. "São jogadores muito bons, o Dagoberto já faz muito tempo que está jogando o Brasileirão", comentou Martinuccio. "Acho que eu tenho que conhecê-los e eles também têm que me conhecer. Vamos trabalhar juntos agora. Quem vai jogar será opção do técnico, pelo dia a dia de treinamentos."