Máscara de Neymar, até com cabelo de pelúcia, deve ser sucesso no carnaval

Não importa que o staff de Neymar não tenha licenciado a imagem do jogador para ser usada, por exemplo, em produtos como máscaras de carnaval. Uma empresa do Rio de Janeiro, a Condal, resolveu lançar o adereço com a fisionomia do jogador, em dois modelos: um totalmente de plástico e outro mais requintado, com cabelo feito de pelúcia sintética.

O produto está no mercado desde dezembro e não tem a autorização do camisa 11 do Santos, que segundo a diretoria da empresa não conseguiu contato para pedir a autorização do craque.

Pirata ou não, a verdade é que a máscara deve ser um dos grandes sucessos do carnaval. A molecada, que costuma cortar o cabelo ao estilo moicano para imitar o atacante, terá mais facilidade para parecer o grande ídolo.