Mascarenhas minimiza idade no Fluminense: 'O Abel pode confiar em mim'

Depois de estrear no clássico contra o Flamengo e conquistar ainda mais espaço nos jogos seguintes do Fluminense, o lateral-esquerdo Mascarenhas concedeu nesta sexta-feira a sua primeira entrevista coletiva. E, com personalidade, ele assegurou: embora tenha apenas 18 anos, o técnico Abel Braga pode confiar plenamente em seu futebol.

"Trabalhei bastante na base e subi esperando oportunidade. O professor Abel pode confiar em mim, como vem confiando em outros. Estou tranquilo, ele me passa bastante confiança. Estou dando o meu melhor e acho que estou conseguindo me desempenhar bem", avaliou o lateral-esquerdo, acrescentando que pouco importa a idade no campo de futebol.

"Isso de idade fica mais no papel. Quando entra em campo não tem isso de idade, a gente joga de igual para igual com qualquer time", apontou o jogador. "O Fluminense é um time grande. Se colocou é porque confia. O Abel deixa a gente bem tranquilo, bastante confiante. Individualmente o time está bem, os garotos estão aparecendo".

Mascarenhas também minimizou o momento do Fluminense - que não vence há quatro partidas no Campeonato Brasileiro - e destacou o empenho do elenco. "Todo mundo está dando o máximo. Às vezes não conseguimos repetir a escalação em todo jogo, devido a problemas médicos, mas quem está entrando está dando o melhor. É continuar trabalhando que as coisas vão dar certo", projetou.

Sobre o duelo deste domingo contra o Coritiba, fora de casa, o lateral-esquerdo antecipou que o Fluminense terá dificuldades. "Todos os jogos do Brasileiro são difíceis, ainda mais no Couto Pereira contra o Coritiba, com eles vindo de uma vitória. Mas vamos entrar em campo como sempre entramos, procurando ganhar o jogo e sair de lá com os três pontos".