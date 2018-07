Mascherano assina novo contrato com Barça no dia 26

O Barcelona confirmou neste sábado que vai assinar novo contrato com Javier Mascherano no dia 26 deste mês. O volante argentino, que também atua como zagueiro no time catalão, vai estender seu vínculo até 30 de junho de 2018.

A renovação já era dada como certa em junho, antes mesmo da disputa da Copa do Mundo, na qual Mascherano se destacou como um dos líderes da seleção argentina, vice-campeã do torneio. "Recordamos que esta renovação foi negociada antes do Mundial no Brasil", registrou o clube, em nota.

A diretoria do Barcelona também anunciou que a cláusula de rescisão de contrato será de 100 milhões de euros. O novo acordo com o jogador de 30 anos amplia em dois anos seu atual vínculo, que seria finalizado em 2016.