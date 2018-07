Mascherano diz que ainda pode melhorar no Barcelona

Mascherano acredita que tem evoluído com a sua adaptação ao futebol espanhol, mas admitiu que a sua transição para o Barcelona não foi fácil. O argentino garantiu que não se arrependeu de deixar o Liverpool, que está na vice-lanterna do Campeonato Inglês.

"Estou melhorando com o passar da partidas e o seguirei fazendo", declarou Mascherano, nesta segunda-feira. "Cheguei após o começo do Campeonato Espanhol e tudo significa uma mudança, mas realmente meus companheiros e meu técnico me fizerem me sentir muito bem. Trato de aprender coisas de dia-a-dia, sobretudo aprendendo novos conceitos do jogo".