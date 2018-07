Mascherano diz que ficou no Barça após 'oferecer' saída

A má fase do Barcelona na temporada passada atingiu também o volante Javier Mascherano. Atuando improvisado na zaga, o jogador cometeu diversas falhas, entrou em má fase e passou a ser questionado pela torcida e pela imprensa espanhola. O momento ruim quase colocou fim à sua passagem pelo clube, que só não terminou porque os dirigentes bancaram a permanência.

"Ao fim da temporada passada eu ofereci ao clube a possibilidade de sair. Disse a eles que, se eles acreditassem que eu não estava à altura, não teria problema nenhum em ir. E eles me disseram que acreditavam que eu ainda poderia trazer coisas para a equipe", revelou o jogador nesta quarta-feira.

A chegada do técnico Luis Enrique também foi fundamental para a permanência de Mascherano. Logo na coletiva de apresentação, o treinador não poupou elogios ao volante, que aproveitou para agradecer nesta quarta. "Estou muito agradecido por suas palavras e espero demonstrar ao Luis Enrique em cada treinamento o que ele pensa de mim."

Contando com o argentino, a reconstrução do Barcelona teve início na pré-temporada. O clube reformou o elenco, negociou nomes como Fàbregas e Alexis Sánchez e contratou alguns outros. Para a defesa, chegaram Mathieu e Vermaelen. Com Piqué ainda no elenco, Mascherano pode voltar a ser escalado como volante, sua posição de origem.

Mas o jogador não parece incomodado com isso e garantiu que atuará como Luis Enrique achar melhor. "Sigo sendo um jogador da equipe, um empregado do clube que tenta fazer seu trabalho da melhor forma possível e que está disposto a jogar onde a equipe precisar", afirmou.