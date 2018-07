Mascherano é suspenso por dois jogos e pode pegar o Real no clássico

De acordo com a súmula do árbitro da partida, Mascherano ofendeu a mãe de um dos bandeirinhas. O Barça, entretanto, alega que os vídeos do jogo mostram que, na verdade, a ofensa foi contra a irmã do assistente. Por isso, os advogados tentaram anular a súmula e absolver o volante, o que não aconteceu.

Ainda assim, o clube já avisou que vai recorrer da pena, que poderia ser de três jogos se a declaração fosse considerada um "insulto" - o Comitê de Competição da liga espanhola encaixou o caso como um "menosprezo". O Barça entende que a punição é irregular porque Mascherano, afinal, não ofendeu a mãe do assistente.

Barcelona e Real Madrid dividem a liderança do Campeonato Espanhol, com 21 pontos em nove rodadas. O Real é o único invicto, mas já empatou três partidas, enquanto o Barcelona tem mais vitórias. Antes de encarar o arquirrival, o time catalão joga diante de Getafe (sábado) e Villarreal (no dia 8 de novembro). Nesta quarta, enfrenta o Villanovense pela Copa do Rei.