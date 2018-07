Mascherano festeja renovação com Barcelona até 2018

Javier Mascherano assinou nesta terça-feira a renovação do seu contrato com o Barcelona até junho de 2018. A assinatura foi apenas uma formalidade, pois a prorrogação do seu compromisso com o clube já estava acertada há mais de uma semana, mas agora o jogador argentino comemorou o fato de ter assegurado oficialmente a sua permanência no time espanhol por um longo período.

O novo acordo também prevê a opção da renovação do contrato por mais um ano ao seu final, assim como ganhou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. "Estou muito feliz por seguir neste grande clube e dividir o vestiário com grandes jogadores. A esperança para esta temporada é a de que as coisas saiam muito bem. Tenho esperanças renovadas depois de ter vivido uma temporada com momentos difíceis", afirmou o volante, ao assinar o novo compromisso com o clube.

Na temporada passada, o Barça não conseguiu conquistar nenhum título de expressão e o argentino, que vinha atuando com frequência como zagueiro, cometeu várias falhas e sofreu junto com o clube com as decepções acumuladas pela equipe. Em seguida, porém, foi um dos principais destaques da Argentina na Copa do Mundo realizada no Brasil, ajudando seu país a conquistar o vice-campeonato.

E agora Mascherano espera poder provar que merece seguir atuando por mais um longo período com a camisa do Barcelona. "A ideia é ter o compromisso com este clube até o último dia de contrato. Espero poder estar à altura da instituição", projetou.