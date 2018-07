Mascherano inspira Argentina e leva seleção à final

Desde que ele trocou o Liverpool pela liga espanhola em 2010, o então técnico Pep Guardiola converteu Mascherano em zagueiro central, posição na qual às vezes pareceu desconfortável e prejudicado por sua baixa estatura.

Apelidado de "Jefecito" (Chefinho), ele ainda joga em sua velha função de meio-campista para sua seleção, e suas atuações impressionantes no Brasil são uma das razões de a Argentina estar se preparando para disputar a final com a Alemanha no domingo.

"Foi Mascherano e mais dez", afirmou o ex-capitão argentino Diego Maradona depois da vitória da semifinal sobre a Holanda nos pênaltis.

Embora seu colega de equipe Lionel Messi venha recebendo mais manchetes, o incansável Mascherano talvez tenha sido o melhor do torneio em sua posição, além de ser uma presença calma e confiável no time.

Ele cobre enormes porções do campo, raramente erra um passe, fica à vontade tomando a dianteira com a bola e é feroz nas disputas, a ponto de ser comparado a um "pitbull" por Maradona.

O jogador de 30 anos, que soma 104 jogos por sua seleção e é o único argentino que já conquistou dois ouros olímpicos, acumula estatísticas impressionante no Mundial.

Ele tem a melhor marca de passes completos (86,6 por cento) e foi quem se envolveu em mais disputas de bola (28).

Contra os holandeses, ele tocou mais na bola que qualquer colega de time. 104 vezes, e atuou em todos os 600 minutos das seis partidas da Argentina até o momento.

Além de sua contribuição nos gramados, Mascherano se impõe no vestiário e tem o respeito total de seus companheiros, incluindo o capitão Messi, que joga com ele no Barcelona.

Momentos antes da disputa de pênaltis da quarta-feira, Mascherano foi capturado pela câmera dizendo ao goleiro Sergio Romero: "Hoje você vai ser um herói”.

Dito e feito: Romero salvou duas cobranças e Mascherano chorou de alegria quando Maxi Rodríguez conferiu o pênalti decisivo para colocar a Argentina na final.

“Esperamos coroar isto com o título no domingo, mas além disso estou orgulhoso deste time”, declarou Mascherano aos repórteres.

“É um sonho para nós dar essa chance à Argentina novamente”, acrescentou.

“Jogamos uma partida brilhante, não tivemos medo de nada, mesmo sabendo que domingo podemos disputar a partida de nossas vidas.”

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES