Mascherano não treina e deve desfalcar o Barça diante da Roma

O volante Mascherano precisou deixar o duelo diante do Real ainda no primeiro tempo, ao sentir um problema na perna direita. Nesta segunda-feira, ele não treinou ao lado dos companheiros e a tendência é que fique de fora por pelo menos uma semana, o que o tiraria do jogo desta terça.

Sem ele, Mathieu deve ser titular. O ânimo da equipe, no entanto, está garantido após a grande goleada de sábado. "O ânimo da equipe está muito bem, porque o clássico é uma partida muito difícil e dura de jogar. Quando vence, ainda mais como fizemos, soma confiança e sai com a sensação de estar fazendo um bom trabalho", declarou o lateral Daniel Alves nesta segunda.

O brasileiro não conseguiu fugir das perguntas sobre o clássico e fez questão de tirar a responsabilidade do rival pela goleada de sábado, ao dizer que o placar foi construído "por muitíssimo mérito nosso". Mas ele não quer parar por aí e garantiu que a equipe pode seguir melhorando.

"Somos muito exigentes e sempre pensamos que podemos evoluir. Acho que as vitórias te debilitam muito, porque te fazem pensar coisas que não são. Estamos muito felizes por termos ganhado o duelo contra o Real, mas o objetivo final está mais adiante. Se ganha o clássico e não vence títulos, fica com cara de bobo", afirmou.