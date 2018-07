Mascherano se diz sortudo por jogar clássico espanhol A três dias da disputa do maior clássico do futebol espanhol, a ansiedade cresce entre os jogadores de Barcelona e Real Madrid. Para o volante Mascherano, no entanto, ela é ainda maior, já que a partida desta segunda-feira, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, será sua primeira entre essas duas equipes.