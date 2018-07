Mascherano sofre lesão muscular e desfalcará Barcelona em estreia no Espanhol

O zagueiro Javier Mascherano sofreu uma lesão muscular na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Sevilla nesta quarta-feira, no Camp Nou, e desfalcará a equipe catalã na estreia do Campeonato Espanhol, sábado, contra o Betis, no Camp Nou.

O site oficial do Barcelona informou que o jogador argentino sofreu um estiramento do bíceps femoral da perna direita e o tempo estimado de recuperado é de uma semana. Apesar do problema físico, Mascherano atuou os 90 minutos da partida em que deu o 12º título da Supercopa da Espanha ao time catalão.

Na conquista, o técnico Luis Enrique poupou parte dos titulares, pois já havia derrotado o Sevilla no jogo de ida, fora de casa, por 2 a 0. Autor de um dos gols da primeira partida, o atacante Luis Suárez nem entrou em campo. Ficou no banco de reservas ao lado de Piqué, Rakitic e Jordi Alba. Messi esteve em campo e fez um dos gols. O turco Arda Turan fez os outros dois.