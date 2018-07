Mascherano sofre lesão na coxa e pode perder rodada final do Campeonato Espanhol

O Barcelona comunicou na manhã desta segunda-feira que o argentino Javier Mascherano sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o seu aquecimento para a partida do último domingo. O jogador foi desfalque de última hora na goleada sobre o Las Palmas por 4 a 1 nas Ilhas Canárias, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

"Exames realizados nesta manhã confirmaram que Mascherano sofre uma pequena lesão no bíceps femoral da perna direita. A evolução (do tratamento da lesão) indicará sua disponibilidade", informou o Barcelona em comunicado oficial, sem estabelecer um tempo previsto de afastamento do volante, que há tempos vem atuando como zagueiro no clube catalão.

Mascherano pode ficar de fora da última partida do Barcelona no Campeonato Espanhol, marcada para o próximo domingo, em casa, contra o Eibar. Na briga pelo título, o Barcelona soma 87 pontos e atualmente está no topo da tabela. Na segunda posição, o Real Madrid tem o mesmo número de pontos, mas ainda jogará mais duas vezes no torneio - encara o Celta na próxima quarta, fora de casa, em partida válida pela 21ª rodada, e viaja no domingo para encarar o Málaga, pela rodada final.

Sem Mascherano, a opção do técnico Luis Enrique no jogo do último domingo foi escalar o brasileiro Marlon Santos, que estava no banco. Foi a estreia do jovem de 21 anos no time titular do Barcelona. Agora, o brasileiro pode ganhar chances na equipe principal para o último jogo do torneio nacional e também na final da Copa do Rei, que o Barcelona disputa contra o Alavés no dia 27 de maio.