Mascherano tem segunda chance de conquistar Liga

Na primeira tentativa de conquistar a Liga, em 2007, Mascherano viu o seu Liverpool falhar frente ao Milan. Agora, tem uma nova chance, exatamente em sua primeira temporada no Barcelona. "Para jogadores que atuam em grandes clubes, como eu, disputar a Liga dos Campeões todo ano é normal, mas são poucos os que chegam ao último jogo, à final. É como jogar uma Copa do Mundo", revela o argentino.

Para a maioria dos companheiros de equipe, o título europeu não seria uma novidade. "O Barcelona conseguiu vencer a final contra o Manchester, há dois anos, e eu espero que esse time possa repetir esse sucesso. Para mim, isso seria uma grande felicidade."

De diferente do restante dos colegas de Barcelona também o sentimento de rivalidade ao enfrentar o Manchester United, maior rival do Liverpool, equipe que defendeu por quatro temporadas. "Isso é uma coisa muito especial. Eu joguei No Liverpool e tive a chance de fazer grandes partidas contra o United. Esse jogo sempre tem uma emoção especial", lembra Mascherano.

O argentino cita três jogadores do Manchester com os quais o Barcelona deve ter cuidado. "Rooney é o jogador que faz a diferença, é um dos melhores do mundo. O sucesso do Chicharito (Hernandéz) é simplesmente fantástico logo em seu primeiro ano. E outro jogador que eu queria nomear, e que é uma lenda vida, é Ryan Giggs. Mesmo na sua idade, ele brilha em cada posição que joga", completou Mascherano.