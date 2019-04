Mascote da Copa América será uma capivara; público vai escolher o nome

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira que a capivara foi o animal escolhido para ser a mascote da Copa América, que será realizada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. E a entidade também revelou que abriu uma enquete para eleger o nome do personagem símbolo da 46ª edição do torneio continental.

Em uma votação que ocorrerá por meio dos perfis @copaamerica nas redes sociais Facebook e Twitter até o dia 12 de abril, os torcedores poderão escolher entre dois nomes: Capibi ou Zizito.

Para justificar a decisão de adotar a capivara para ser a mascote da competição, a Conmebol destacou, em nota oficial, que se inspirou na fauna sul-americana e destacou que este animal é considerado um dos "mais amigáveis e presentes no continente" e "é conhecida por ser a mais sociável e por conviver, pacificamente, com outras espécies ao seu redor".

"Ele é simpático, travesso, amável e adora futebol", afirmou a entidade ao descrever de forma bem humorada as características da mascote, sendo que também explicou a origem dos nomes determinados para a enquete aberta nesta sexta-feira.

"Capibié uma homenagem à população indígena da América do Sul, o povo da terra. O nome mistura as fonéticas das palavras em Tupi kapii´gwara - capivara - e yby - terra, chão que se pisa", esclareceu a Conmebol ao se referir ao Capibi. Já o nome Zizito homenageia Zizinho, ídolo da seleção brasileira e artilheiro máximo da Copa América, com 17 gols, ao lado do argentino Norberto Méndez. "O sufixo 'ito' é a forma de diminutivo na língua espanhola, como o 'inho' na língua portuguesa", disse o órgão que comanda o futebol sul-americano.

"A capivara está presente na América do Sul e é conhecida por se relacionar bem com todos os animais. Simboliza a amizade, a forma amável com que os brasileiros receberão todos os fãs do futebol nesta grande celebração do futebol sul-americano. Convidamos o público a participar da escolha do nome da nossa mascote", afirmou Thiago Jannuzzi, gerente geral de competição do Comitê Organizador Local da Copa América de 2019.

Hugo Figueredo, diretor de competições de seleções da Conmebol, também enalteceu a importância da definição da mascote, embora o símbolo não tenha relevância esportiva para o torneio. "As mascotes são os símbolos mais importantes dos nossos eventos esportivos porque criam um vínculo emocional com os torcedores e se tornam os verdadeiros embaixadores do evento", disse o dirigente.

Realizada em cinco sedes (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo), a Copa América contará com 12 seleções. O Brasil vai estrear no dia 14 de junho, contra a Bolívia, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo.