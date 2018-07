Mascote da Copa será escolhido no 2º semestre de 2012

O mascote da competição será escolhido no segundo semestre, depois da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos de Londres, "quando os olhos do mundo estarão ainda mais voltados para o Brasil", alega o COL. Já o slogan será divulgado no primeiro semestre. Também na primeira metade de 2012 serão abertas as inscrições para o programa de voluntariado. O Comitê acredita que irá receber 80 mil inscrições e que serão escolhidas 18 mil pessoas.

Ainda de acordo com o COL, no final do ano começarão a ser entregues os primeiros dos 12 estádios da Copa do Mundo. Também será anunciada a quinta cidade que seriará a Copa das Confederações - Recife e Salvador disputam a vaga. O sorteio desta competição acontecerá em novembro ou dezembro.

Com relação à Copa do Mundo, durante o ano serão definidas as datas e horários da competição, além do local onde acontecerá o sorteio final, programado para o final de 2013. Esta decisão, assim como a do local do sorteio da Copa das Confederações, sairá no primeiro semestre, segundo o COL.

Ainda de acordo com o Comitê Organizador Local o ano de 2012 verá o começo da integração operacional das diversas áreas de atuação coordenadas pelo COL, que passarão a ser gradativamente descentralizadas para as 12 sedes, preparando o terreno para a prontidão operacional em 2013. Também serão abertas duas novas janelas de inscrições para a definição dos Centros de Treinamento das Seleções (CTS), uma no primeiro e outra no segundo semestre.