Mascote se irrita com bolada e 'engole' homem na segunda divisão da Inglaterra

Se a torcida do Derby County não tem motivos para vibrar com o desempenho dos jogadores dentro de campo, o mascote de uma empresa parceira da equipe arrancou risos durante o intervalo da partida contra o Blackburn Rovers, vencida por 2 a 1 pelos visitantes.

Depois de receber uma bolada, o mascote engoliu o homem com quem trocava passes e depois o engoliu. O Derby County é o antepenúltimo colocado da Championship, segunda divisão inglesa, com seis pontos, a frente apenas de Rotherham United e Wigan.

Yes this really did happen at half time yesterday in Derby's game v Blackburn.. (via @Footy_Community) pic.twitter.com/GIeCCTpghi — The Offside Rule (@OffsideRulePod) 25 de setembro de 2016