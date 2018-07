Mascotes videntes não conseguem impressionar na Copa

O público sente falta do polvo Paul. Os gols têm jorrado durante toda a semana na sensacional Copa do Mundo no Brasil, mas o reino animal não parece estar se encontrando no jogo das previsões. As previsões certeiras de Paul, em seu tanque no Centro de Vida Marinha em Oberhausen, Alemanha, catapultaram-no à fama como um animal vidente durante as finais de 2010 na África do Sul.

Sua morte por causas naturais poucos meses após prever corretamente que a Espanha derrotaria a Holanda na final foi recebida com amplo luto. Desde então, muitos lograram tomar seu lugar, a maioria dos quais parte de campanhas de marketing em busca de leitores, mas nenhum com a precisão ou a mágica animal do cefalópode. Parece que não há mais previsões fáceis no futebol internacional.

Predictaroo, do zoológico da Austrália, também conhecido como Flopsy, o Canguru, foi eliminado da competição quando apontou que Portugal seria derrotado pela Alemanha e a Austrália venceria a disputa com a Holanda. O antigo rival de Paul baseado em Singapura, Mani, o periquito, ficou silencioso. Já Madame Shiva, uma porquinha da Índia baseada em Berna, acertou ao prever a vitória da Suíça contra o Equador, mas perdeu toda credibilidade quando indicou que a Suíça ganharia da França antes da derrota por 5 a 2.

É um mercado apertado, mas isso não impediu que a cidade-sede Curitiba entrasse no jogo com sua própria "capivara vidente". "Outros animais videntes apenas dizem os resultados. Capivaras são diferentes", disse o porta-voz da prefeitura Álvaro Borba.

Diferentes a ponto de ignorar as bolas, cenouras e gols ao prever o resultado da partida de segunda do Brasil, contra Camarões. "Isso significa que a bola ficará presa no meio de campo. Nada vai acontecer nesse jogo. Será um jogo muito chato", declarou Borba, com um toque de desespero. "A previsão da capivara é uma ciência, pode confiar".