Massa comenta demissão de Mano Menezes e pede Muricy Ramalho

SÃO PAULO - Após o primeiro dia de treinos livres para o GP do Brasil, em Interlagos, Felipe Massa se mostrou um feroz crítico do trabalho de Mano Menezes, que foi demitido da seleção nesta sexta-feira após reunião do comando da CBF.

"Até pouco tempo atrás eu não estava feliz com o Mano, com o trabalho dele na seleção. Os resultado não estavam bons", disse o piloto da Ferrari. "Com a volta do Kaká, que se juntou a Neymar, Lucas e Oscar, o time melhorou um pouco, mas mesmo assim eu era a favor que se trocasse o treinador. Na minha opinião, acho que trocou um pouco tarde até", continuou Massa, que indicou um velho amigo para comandar a seleção: "Ah, o Muricy (Ramalho)."

Massa e o técnico do Santos são amigos de longa data e até montaram um time de futebol amador, que só atua durante as férias de ambos, no Guarujá (litoral de São Paulo). Muricy já foi convidado para comandar a seleção em 2010, mas teve de abdicar por conta de seu contrato com o Fluminense.