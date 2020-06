Massagista do Corinthians está em fase final de recuperação da covid-19

O massagista Ceará, um dos mais antigos funcionários do departamento de futebol do Corinthians, está em fase final de recuperação da covid-19, prestes a receber alta do hospital, onde está internado na capital paulista. A informação foi dada, nesta segunda-feira, pela assessoria de imprensa do clube.

Com a idade e o nome não revelados, Ceará faz parte do grupo de risco (acima dos 60 anos) e chegou a ficar na UTI. Figura carismática, o massagista é muito querido dos jogadores e sempre é alvo de brincadeiras no dia a dia dos treinamentos no CT Joaquim Grava.

Como ainda não voltou aos treinos, o Corinthians não realizou os testes para covid-19, o que deve acontecer logo após as autoridades sanitárias do Estado de São Paulo autorizarem a retomada das atividades da equipe profissional.

Com os resultados dos exames, o clube vai revelar quantos profissionais (atletas e funcionários) estão infectados ou já imunizados.