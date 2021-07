Massagista do São Paulo recebe alta um dia após mal súbito e susto no Morumbi

O massagista Marcelo Silva, o Marcelinho, recebeu alta neste domingo após dar um enorme susto aos jogadores do São Paulo e também do rival Fortaleza no jogo de sábado, quando sofreu um mau súbito e acabou desmaiando na beirada do campo no Morumbi, na noite de sábado, em duelo pelo Campeonato Brasileiro.

"Após a realização de exames, clinicamente estável e bem, o massagista Marcelo Silva, o Marcelinho, deixou o hospital São Luiz e agora continuará a investigação clínica ambulatorial", informou o São Paulo, em suas redes sociais.

Marcelinho sofreu uma crise convulsiva na beira do gramado do estádio do Morumbi, na parte final do segundo tempo. O jogo ficou interrompido por oito minutos para o atendimento do profissional tricolor. Após o pronto atendimento, ele foi levado ao hospital de ambulância, mas rapidamente o São Paulo tranquilizou familiares e o elenco ao noticiar que passava bem.

Ele ainda será submetido a rígidos exames neurológicos para elucidação do caso ocorrido e não tem dada prevista de volta aos trabalhos até ter a origem do problema diagnosticado. O São Paulo está prestando todos os cuidados a seu funcionário.

Mesmo com o ocorrido, o jogo não foi interrompido, e o São Paulo acabou não conseguindo buscar o empate nos minutos finais, saindo derrotado por 1 a 0. O goleiro Tiago Volpi garantiu que o resultado não teve relação com o mal súbito de seu profissional, enquanto o Fortaleza usou suas redes sociais para prestar solidariedade ao profissional e ao clube paulista.