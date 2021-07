Massagista do São Paulo tem mal súbito durante jogo com o Fortaleza no Morumbi

Marcelinho Silva, massagista do São Paulo, sofreu um mal súbito durante o jogo da equipe tricolor com o Fortaleza no Estádio do Morumbi, em cena que lembrou o caso do dinamarquês Eriksen, na Eurocopa. O profissional foi socorrido imediatamente pelos médicos do São Paulo. Ele caiu no chão e começou a bater os braços. Uma das ambulâncias do estádio teve problemas para ligar, precisou ser empurrada até pegar e chegar à beira do banco de reservas para concluir o atendimento. Marcelinho foi levado com vida de ambulância para um hospital da região, já falando com o médico José Sanchez, do São Paulo. O jogo ficou parado por oito minutos. Ele teve uma crise convulsiva. Foi levado para o Hospital São Luiz, unidade do Morumbi.

No momento em que Marcelinho sofreu a crise convulsiva, o São Paulo já perdia a partida por 1 a 0. O atendimento médico demorou alguns minutos, e a partida ficou paralisada por esse tempo. Logo que a ambulância chegou ao local, alguns equipamentos foram retirados e o procedimento pode ser concluído. Também houve dificuldade em abir algumas mochilas, onde havia medicamentos e outros itens de pronto-socorro.

Logo após a chegada da primeira ambulância, que teve problemas para dar a partida, outro veículo se aproximou para o atendimento. A primeira precisou ser empurrada por jogadores e pessoas que estavam no gramado. Já próxima a Marcelinho, a ambulância pode auxiliar na resolução do problema. O massagista do São Paulo foi colocado na maca e levado para a ambulância, junto com o médico da equipe paulista, que seguiu para o hospital.

Sem a presença de José Sanchez, a partida foi reiniciada, e o médico do Fortaleza ficou responsável pelo atendimento das duas equipes. Apesar da tensão que tomou conta do Morumbi, o árbitro deu prosseguimento ao jogo e acrescentou o tempo em que a partida ficou parada no Morumbi.

Após o apito final, decretando a derrota do São Paulo para o Fortaleza, por 1 a 0, o goleiro Tiago Volpi comentou o ocorrido e preferiu não associar o fato ao desempenho da equipe em campo.

"A cena é difícil de se ver, um companheiro que está todo dia com a gente. Que a gente possa, todos com pensamento positivo, possamos orar para não ser nada grave e ele estar em breve com a gente. Primeiro seria até covardia da nossa parte falar que o que aconteceu nos tirou do jogo. Uma coisa não justifica a outra. Torcer para ele ficar bem, não é justificativa, seria muito injusto falar que isto interefere no jogo. É acima do futebol, jamais usaria esta justificativa", afirmou o goleiro.

Momento em que Marcelinho, massagista do São Paulo, é atendido no Morumbi após sofrer mal súbito https://t.co/ud4z6XJqU5 pic.twitter.com/dGDf9H4H0f — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) July 17, 2021

O jogo ficou paralisado para atendimento ao massagista do clube, Marcelinho. Torcemos pela pronta recuperação do profissional são-paulino. #VamosSãoPaulo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 17, 2021