Massagista impede gol decisivo e pode parar Série D

Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Ademilson, do Tupi, completou um cruzamento e desviou para o gol, mas, antes da bola entrar, o massagista do time goiano, Esquerdinha, que tinha acabado de fazer um atendimento, invadiu o campo e tirou em cima da linha o que seria o gol da vitória do Tupi.

Como no jogo de ida, em Goiás, os dois times haviam empatado em 1 a 1, uma vitória classificaria o Tupi. O juiz deu bola ao chão, como prevê a regra. E nem os cinco minutos de acréscimos ajudaram o time mineiro a marcar o terceiro gol.

Agora, os mineiros vão aguardar o que o árbitro relatará na súmula e entrará com uma ação no STJD pedindo para anular a partida ou tentar validar o gol e a vitória. Classificada, a Aparecidense aguarda o vencedor de Resende-RJ e Mixto-MT para definir o duelo que vale uma vaga na Série C em 2014.