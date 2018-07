Mate saudade: A velocidade e a potência no chute do lateral Roberto Carlos

SÃO PAULO - Pentacampeão do Mundo com a seleção brasileira, bicampeão da Copa América, três vezes campeão da Liga dos Campeões. Tanto o curriculo quanto a experiência e as características do ex-lateral Roberto Carlos impressionam. Avaliando os elencos dos principais times do futebol atual, é dificil encontrar algum jogador do mesmo nível. A velocidade com que subia ao ataque e a força que batia na bola com a famosa perna esquerda marcaram época.

Dono de um dos chutes mais potentes dos últimos anos no futebol - o mais famoso atingiu 120km/h -, Roberto Carlos se aposentou em 2012 após uma longa e consolidada carreira. Nascido no interior de São Paulo, ele começou sua carreira no União São João, de Araras. Passou pelo Atlético-MG em 1992, mas foi no Palmeiras, na época gloriosa do patrocínio com a Parmalat, que o lateral brilhou e apareceu para o mundo.

18 GOLS

No Alviverde, Roberto Carlos fez história, e participou na lendária campanha do título paulista de 1993. Ao lado de Amaral, César Sampaio, Edmundo e Evair, colocou um Rio-São Paulo, dois Brasileiros e dois Campeonatos Paulistas, ambos em 1993 e 1994, na conta. Em 185 jogos defendendo o Palmeiras, fez 18 gols, uma marca e tanto para a posição.

Seguro na defesa e eficiente quando subia ao ataque, Roberto Carlos disputou sua última partida pelo Palmeiras na fim do Paulistão de 1995, o destino era a Inter de Milão. Logo na partida de estreia, marcou o gol na vitória no Campeonato Italiano. Após 34 partidas disputadas na Itália, surgiu a oportunidade da transferência para a Espanha.

O Real Madrid montou um time 'imbatível'. Os 'galácticos' Zidane, David Backham, Raúl, Figo, Roberto Carlos e Ronaldo levaram a equipe merengue ao topo do futebol mundial com três títulos da Liga dos Campeões. Era o auge do lateral brasileiro, que permaneceu na Espanha por 11 anos, o que o fez um cidadão espanhol. Por lá, conquistou também o Mundial de Clubes, a Super Copa da UEFA, quatro edições do Campeonato Espanhol e três da Supercopa da Espanha. Atingiu a marca de 584 partidas pela equipe espanhola. No campeonato nacional, bateu Di Stéfano no número de partidas disputadas por um estrangeiro.

Desgastado por um erro na temporada 2006-2007 da Copa dos Campeões que culminou na eliminação do Real Madrid, Roberto Carlos não renovou seu contrato com os merengues e partiu para o Fenerbahçe. A equipe, que já contava com os brasileiros Alex e David, hoje do Coritiba, foi campeã da Supercopa da Turquia. Sua passagem terminou em 2009, quando anunciou o retorno ao Brasil.

NO CORINTHIANS

O Corinthians estava em uma crescente, e o treinador Mano Menezes havia montado um bom time para 2010, o ano do Centenário. Roberto Carlos chegou com o aval do ex-companheiro de Real, Ronaldo, e foi recebido com festa no Parque São Jorge. Aos 37 anos, mostrou que ainda tinha futebol para gastar no clube paulista. No entanto, a eliminação precoce para o Tolima na Libertadores 2011 resultou na saída do jogador, que rumou para o Anzhi, da Rússia. Logo depois, anunciou sua aposentadoria, aos 39 anos. No Anzhi, foi diretor de futebol. Em 2013, foi contratado pelo Sivasspor, da Túrquia, como técnico, onde está atualmente.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Roberto Carlos estreou pela seleção brasileira em um amistoso em 1992, e esteve presente em três edições da Copa do Mundo: 1998, 2002 e 2006. Foram 136 jogos apoiando a equipe pelas laterais do campo, recompensadas com o título na Coreia e no Japão. Em 2006, foi apontado como um dos responsáveis pela eliminação do Brasil para a França, quando parou para arrumar as meias em jogada do gol francês. Mas o ocorrido não apagou sua vitoriosa carreira com a camisa canarinho. Além do Mundial, Roberto Carlos ganhou também a Copa das Confederações, em 1997, a Copa América, em 1997 e 1999, e a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, em 1996.