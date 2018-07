Mateus Norton sofre contusão e desfalca o Fluminense contra o Cruzeiro

O já desfalcado meio-campo do Fluminense ganhou neste sábado mais um problema para o duelo contra o Cruzeiro, domingo, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro: a ausência de Mateus Norton.

+ Ceni agradece carinho da torcida do Fortaleza e já mira título cearense

+ Quarto goleiro reclama da reserva e é afastado do Corinthians

Titular no empate de quinta-feira contra o Coritiba, por 2 a 2, o volante sentiu um desconforto e passou por exames para avaliar o problema. E, neste sábado, detectou-se que ele teve um edema na coxa direita. Está fora, assim, da partida contra o Cruzeiro.

Mateus Norton atuara na quinta como substituto do volante Richard, que sofreu recentemente um estiramento na panturrilha esquerda. A equipe também não poderá contar neste domingo com o meia Sornoza e o atacante Henrique Dourado, suspensos, e o zagueiro Gum, lesionado.

Em meio a tantos desfalques, é possível que Wendel ganhe nova chance e jogue mais adiantado no meio-campo, enquanto Orejuela ocupe a vaga de Mateus Norton. Marlon Freitas e Luquinhas são as outras opções para o setor.

O Fluminense soma 43 pontos e tenta vencer neste domingo para se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Depois do Cruzeiro, a equipe faz outro difícil confronto fora de casa, contra o líder Corinthians.