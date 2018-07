Mateus Vital comemora bom momento no Vasco e projeta pressão na Ilha do Retiro

O meia Mateus Vital, de 19 anos, é uma das revelações do Vasco na temporada. Titular desde o início do Campeonato Brasileiro, o jogador comemorou o bom momento na carreira e, às vésperas de encarar o Sport, projetou um duelo complicado, na próxima segunda-feira, na conclusão da 25ª rodada da competição.

"Nunca joguei lá, mas vejo que a torcida apoia bastante, assim como a nossa faz conosco aqui em São Januário. Mas isso não pode influenciar no nosso jogo. Precisamos esquecer o que fica do lado de fora e pensar apenas no que vai acontecer dentro das quatro linhas", comentou.

Mateus Vital, de 19 anos, se firmou no time profissional do Vasco nesta temporada. Mas o jogador vem ganhando oportunidades na equipe principal desde 2015. No ano passado, ele chegou a retornar para o sub-20 por ter sido pouco aproveitado, mas conseguiu dar a volta por cima.

"Falando de mim, estou conseguindo uma boa sequência na equipe e isso aumenta a confiança. Fico feliz com a oportunidade que estou recebendo, estou amadurecendo e aprendendo bastante. É muito gratificante estar vivendo esse momento com a camisa do Vasco, onde tudo começou para mim", comentou.

Com 31 pontos, o Vasco está na nona colocação, a seis do Cruzeiro, que hoje fecha a zona de classificação para a Libertadores. Para alcançar este objetivo, no entanto, o time carioca precisa oscilar menos e somar mais pontos fora de casa.

"Conhecemos a dificuldade do Brasileiro e sabemos a importância de estar pontuando sempre. Estamos confiantes na capacidade do grupo para buscar nossos objetivos", finalizou o jovem meio-campista.

DÚVIDA NA ESCALAÇÃO

O técnico Zé Ricardo tem apenas uma dúvida para definir a equipe do Vasco para o duelo contra o Sport. Sem poder contar com o meia Wagner por causa de um problema muscular na coxa, ele tem como opções Yago Pikachu e Guilherme.