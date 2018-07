Mateus Vital comemora desempenho no ano e vaga do Vasco na Libertadores

Vindo das categorias de base do Vasco, o meia Mateus Vital conquistou um lugar na equipe titular ao longo da temporada e foi peça importante na campanha do time cruzmaltino no Brasileirão - o sétimo lugar na tabela, com 56 pontos, resultou na obtenção de uma vaga na etapa preliminar da Copa Libertadores de 2018.

Foi de Mateus Vital o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro, na última rodada do torneio nacional, que confirmou a equipe carioca na competição continental.

"Para mim, foi um ano maravilhoso. Comecei bem, consegui uma boa sequência no profissional e puder fazer um gol para fechar com chave de ouro. Foi muito importante ajudar a minha equipe a se classificar para a Libertadores, que era o que a gente mais desejava e merecia. Graças a Deus, atingimos esse objetivo e estamos muito felizes", revelou o atleta em entrevista publicada no site oficial do clube.

Mateus Vital, que nasceu em 1998, ano do centenário e no qual o clube conquistou a Libertadores - em final contra o Barcelona, de Guayaquil -, projeta uma boa participação da equipe no torneio continental que o Vasco não disputa desde 2012.

"Eu estava comentando no vestiário que nasci no ano do centenário do clube, da conquista da Libertadores. Agora, se Deus quiser, no ano que vem, vamos buscar esse título com todas as nossas forças. Merecemos essa conquista e vamos fortes para essa competição tão importante. Espero honrar o ano do meu nascimento", enfatizou.

Mesmo com o fim do Brasileiro, o Vasco ainda sonha com um lugar na fase de grupos da Libertadores. Para tanto, terá que torcer para o maior rival: o Flamengo. Caso o time rubro-negro vença a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente (Argentina), será aberto mais um posto para equipes brasileiras na Libertadores.