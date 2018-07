Mateus Vital diz que orientação de Zé Ricardo foi decisiva para 1º gol pelo Vasco

Demorou 26 jogos, mas o primeiro gol de Mateus Vital pelos profissionais do Vasco enfim saiu. Autor do gol que definiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último sábado, em São Januário, o meia de apenas 19 anos declarou que as orientações do estreante Zé Ricardo foram fundamentais, pois serviram como estímulo para que ele avançasse à grande área adversária.

"Meio-campo tem que chegar na área, mas eu estava chegando pouco. O Zé Ricardo conversou comigo e me cobrou isso. Graças a Deus, consegui fazer no jogo e deu tudo certo. Foi um gol importante, que deu a vitória e nos deixou próximos do objetivo", disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O triunfo sobre o Grêmio distanciou o Vasco da zona de rebaixamento e o deixou bem mais próximo da zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores, pois o time agora está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, a três do G6.

Além disso, Mateus Vital destacou que a segunda vitória consecutiva aumenta a confiança do elenco do Vasco para o confronto com o líder Corinthians, no próximo domingo, no Itaquerão. "Nossa meta desde o começo do campeonato é brigar do G6 para cima. Esse resultado serviu para nos aproximar e tenho certeza que chegaremos mais fortes para a partida contra o Corinthians", afirmou.